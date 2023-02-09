Подмосковье 09 февраля 2023, 12:19 Мособлдума приняла закон о бесплатной реабилитации для раненых участников СВО Unsplash

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Участники СВО из Подмосковья, получившие ранения, смогут бесплатно получать медицинскую реабилитацию. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы 9 февраля.

Запрос на бесплатную реабилитацию был получен депутатами во время встреч с жителями Подмосковья, чьи мужья, братья и отцы находятся сейчас в зоне СВО. Инициативу поддержали на законодательном уровне.

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Теперь восстановить здоровье раненые участники СВО смогут в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Здесь находится передовое оборудование, работают лучшие врачи. Специалисты могут предложить восемь программ реабилитации и 90 процедур.

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«В законе учтен еще один аспект — теперь военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону, либо в центрах социального обслуживания», — добавил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Власти Подмосковья считают своим долгом делать все необходимое для помощи военным. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с личным составом 21-й Софринской бригады.