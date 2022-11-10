Подмосковье 10 ноября 2022, 14:07 Мособлдума приняла новый устав Подмосковья

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Мособлдума приняла новый устав Московской области. В нем учли изменения, вступившие в силу 1 июня вместе с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», рассказал председатель Игорь Брынцалов.

«Теперь устав полностью соответствует букве и духу обновленной Конституции, которая была утверждена президентом России по результатам общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — заявил спикер.

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В уставе обозначили, что органы МСУ и госвласти теперь входят в единую систему публичной власти Подмосковья. Также Мособлдума теперь сможет выражать недоверие должностным лицам правительства региона. Также правительство области наделили правом законодательной инициативы в региональном парламенте, а в перечень правовых институтов демократии добавили общественный контроль.

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«Все изменения направлены на формирование единой и эффективной системы органов публичной власти, где ключевым принципом является ответственность за конкретный результат и слаженность работы — от городских округов до регионального и федерального правительств», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В уставе также закрепили День Московской области, который отмечается в первое воскресенье октября.