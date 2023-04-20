Подмосковье 20 апреля 2023, 18:33 Мособлдума приняла изменения в закон о благоустройстве Фото с сайта Мособлдумы

Читать 360tv в

Депутаты Московской областной думы приняли поправки в закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова поддержала нововведения.

«Законопроектом предлагается внести следующие изменения: установить требования в части безопасности состояния спортивного оборудования на спортивных площадках, уточнить понятия стационарного, мобильного и крышного озеленения, а также уточнить порядок содержания деревьев и кустарников», — пояснила Аипова.

Реклама

Также в регионе будут спиливать пни до уровня земли, если их корчевание может повредить здания, сооружения и другие объекты. В местах общественного пользования запретили установку бетонных блоков и плит. Исключение сделали только для объектов строительства.

Позднее изменения опубликуют на официальном сайте Главного управления содержания территорий Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый виток благоустройства набережной реки Теребенки начнется в Чехове в 2023 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».