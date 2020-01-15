Мособлдума в феврале примет план выполнения послания президента

Президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере. Уже в феврале Мособлдума примет план выполнения послания. И приоритетом станут законы и мероприятия социального блока.

Послание президента прокомментировал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что президент обозначил приоритетом социальную сферу.

Поэтому, по словам Брынцалова, основной упор необходимо сделать на улучшении демографической ситуации.

«Семьи создают малочисленные поколения 90-х годов и, соответственно, рождаемость, к сожалению, вновь падает», — отметил спикер Мособлдумы.

Путин подчеркнул, что кроме мер поддержки, которые оказываются на федеральном и региональном уровнях, теперь материнский капитал будут выплачивать при рождении уже первого ребенка.

По мнению Брынцалова, это ощутимая помощь для семей.

«Эти меры — очень ощутимое подспорье для семей, а тем, кто только задумывается о детях, они придадут уверенности в будущем», — уточнил Игорь Брынцалов.

Ряд нововведений коснется и сфер здравоохранения и образования. Для того, чтобы исполнить поручения президента, региональная дума должна действовать оперативно.

«Ряд предложений потребует от региональных парламентов оперативных решений, и комитеты Мособлдумы уже приступают к анализу послания по своим профилям, после чего мы сформируем единый план законодательной работы и мероприятий по реализации послания. Данный план мы примем уже на одном из ближайших заседаний Думы в феврале месяце», — рассказал глава подмосковного парламента.

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию уже в 16-й раз. В этом году мероприятие состоялось в выставочном зале «Манеж».