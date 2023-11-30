Подмосковье 30 ноября 2023, 11:18 Мособлдума презентовала настольную игру «Мое Подмосковье» на форуме молодежного парламентаризма Unsplash

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Презентация настольной игры «Мое Подмосковье» состоялась на форуме молодежного парламентаризма. Мособлдума выпустила ее в год своего 30-летия.

Игра позволяет в интерактивной форме познакомиться с историей Московской области. На игровом поле расположены все округа, восемь наукоградов и около 6,5 тысячи достопримечательностей.

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«Уверен, что игра „Мое Подмосковье“ станет популярной среди молодежи. В ближайшее время она будет передана в школы, колледжи, вузы, молодежные центры и библиотеки, чтобы ребята смогли ближе познакомиться с нашей областью, узнать о ней что-то новое», — уточнил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Он добавил, что игра позволит не только интересно провести время, но и лучше узнать регион. В игре могут участвовать от двух до шести человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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