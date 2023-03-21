Подмосковье 21 марта 2023, 17:06 Мособлдума предложила ввести льготы для предпринимателей за трудоустройство студентов

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Студотряды Подмосковья объединяют свыше трех тысяч человек. Их участники работают на стройках, фермах и в детских лагерях. Для работодателей планируют ввести новые льготы – для прохождения студентами медосмотров.

Заседание на тему студенческих отрядов прошло в комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. Как отметила председатель Линара Самединова, участники студенческих объединений работают на фермах, стройках и в детских лагерях. Ежегодно школу вожатых заканчивают более 700 студентов, а на посевных и уборочных трудятся около 300 человек.

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«С каждым годом фронт работ расширяется. Учащаяся молодежь приносит реальную пользу нашему региону», — добавила она.

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В сфере гостеприимства ежегодно помогают более 500 человек, плотниками и сварщиками трудятся также свыше 500 студентов в год. При этом предприниматели сталкиваются с некоторыми проблемами при трудоустройстве. Так, молодые люди должны проходить медкомиссию. В Мособлдуме предложили дать им возможность делать это бесплатно на базе поликлиник.

Сейчас работодатели могут получить субсидии на бесплатное обучение студентов, но мест на всех желающих не хватает. Этот вопрос также возьмут в работу в Минобразования.

В комитете также предложили создать реестр организаций, которые берут на работу участников студотрядов, и мотивировать их продолжать эту работу.

Сейчас предприниматели, устраивающие студентов, могут применить льготу по уплате социальных взносов. Сниженный тариф составляет 7,6%. Время работы молодежи будет учитываться в трудовой стаж для формирования пенсии.

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