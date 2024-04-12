12 апреля 2024, 16:34
Мособлдума предложила внедрить функцию снятия депутатов с должности через «Госуслуги»
Развитие современного общества невозможно без активной цифровизации. Она способствует росту экономики, увеличению производительности труда и повышению конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и страны в целом.
Представитель партии «Новые люди», депутат Лев Закиров, выступивший на заседании Мособлдумы, предложил использовать портал госуслуг в качестве инструмента для отзыва глав и депутатов за неэффективную работу.
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Этот шаг, по его мнению, будет способствовать активизации граждан и позволит властям оставаться в курсе текущих событий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Мособлдума
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