Подмосковье 12 апреля 2024, 16:34 Мособлдума предложила внедрить функцию снятия депутатов с должности через «Госуслуги» Пресс-центр МосОблДумы

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Развитие современного общества невозможно без активной цифровизации. Она способствует росту экономики, увеличению производительности труда и повышению конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и страны в целом.

Представитель партии «Новые люди», депутат Лев Закиров, выступивший на заседании Мособлдумы, предложил использовать портал госуслуг в качестве инструмента для отзыва глав и депутатов за неэффективную работу.

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Этот шаг, по его мнению, будет способствовать активизации граждан и позволит властям оставаться в курсе текущих событий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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