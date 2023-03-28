Подмосковье 28 марта 2023, 17:46 Мособлдума предложила упростить процедуру закупки льготных лекарств

Читать 360tv в

Мособлдума выступила с инициативой по упрощению процедуры закупок льготных лекарств. Сейчас проект закона находится на рассмотрении в Совете законодателей.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, на котором был поднят вопрос обеспечения граждан льготными лекарствами. Чтобы упростить процедуру закупок для поставщиков по индивидуальному обеспечению пациентов, Мособлдума предложила разрешить объединять закупки нескольких препаратов в один лот.

Реклама

«В настоящее время особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств. Объем средств на лекарственное обеспечение в 2023 году составит более 13 миллиардов рублей», — заявил председатель комитета Андрей Голубев.

Директор ГБУ МО «Научно-практический центр клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области» Константин Кокушкин подчеркнул, что в Московской области проживает около 700 тысяч получателей льготных лекарств. Жители также могут получать рецепты на льготные препараты онлайн, а 1 марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных аптечных лекарств. Получить их можно в 316 региональных аптеках и 56 ФАПах.

Директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина сообщила, что в случае, если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте. Если пациент хочет приобрести его в конкретной аптеке, то срок обеспечения отсроченного рецепта составляет в среднем три дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».