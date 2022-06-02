Мособлдума предложила снять фильм о Молодинской битве

Мособлдума обратится к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением о съемке фильма о битве при Молодях, а также к министру просвещения РФ Сергею Кравцову о более широком освещении этих событий в учебниках. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мособлдума ведет работу по увековечиванию исторического события уже несколько лет. День битвы при Молодях отмечается в последнюю субботу июля. Каждый год проводится фестиваль с реконструкцией этих событий. А Молодинское поле получило статус достопримечательного места

«Делаем все для того, чтобы придать новое значение и новое звучание этой дате, с учетом того, что в этом году отмечается юбилей — 450 лет битвы», — подчеркнул Брынцалов.

Значение Молодинской битвы в истории России обсуждалось в апреле на совместной конференции Мособлдумы и Мосгордумы, напомнил Брынцалов. Тогда депутаты приняли решение, что событию важно уделить внимание, чтобы жители страны и подрастающее поколение знали о нем.

«На сегодня, к сожалению, столь выдающееся событие, от которого зависело само существование Российского государства, обделено вниманием в учебниках», — сказал спикер Мособлдумы.

В связи с этим Мособлдума направит обращение в Минпросвещения РФ для более широкого освещения событий битвы при Молодях в учебниках истории для школьников и студентов. Вместе с тем региональный парламент обратится к Минкультуры РФ с предложением о съемке фильма, основанного на событиях Молодинской битвы, а также проведении встреч историков и краеведов с писателями, чтобы они могли отразить тему в своих в художественных произведениях.

Битва при Молодях — сражение, проходившее в 1572 году на территории, которая сейчас входит в состав городского округа Чехов. В сражении участвовали русские войска Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия хана Девлет I Гирея. Армия противника бежала и понесла существенные потери, несмотря на значительное численное превосходство.