Мособлдума предложила сделать дату битвы при Молодях Днем воинской славы России

Мособлдума совместно с Мосгордумой предложили признать дату битвы при Молодях Днем воинской славы России. В этом году отмечается 450-летний юбилей сражения.

«Пришло время объединить усилия парламентов нашего большого региона с тем, чтобы придать новое значение и новое звучание этому событию с учетом того, что отмечается юбилей — 450 лет с момента проведения битвы», — отметил зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Он напомнил, что Подмосковье приняло целый ряд мер для присвоения этой дате должного уровня. В последнюю субботу июля установили памятную дату «День битвы при Молодях». В 2019 году Молодинскому полю присвоили статус достопримечательности.

«Эту битву многие историки сравнивают даже с Битвой под Москвой. Потому что тогда российская государственность была в опасности, когда орда с Востока двинулась на Москву для того, чтобы полностью захватить Московское государство», — подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова.

Профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Дмитрий Володихин пояснил, что поражение в битве привело бы к подчинению российской государственности Крыму и к отделению значительных территорий. В связи с этим битва имела огромное историческое значение.

Как сообщил Рожнов, парламентарии Мособлдумы и Мосгордумы выступят с резолюцией о внесении в дни воинской славы России дня битвы при Молодях. Стебенкова предложила установить в Москве памятный знак. Также планируется создать в регионе совместный оргкомитет по 450-летию битвы при Молодях.