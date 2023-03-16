Подмосковье 16 марта 2023, 14:24 Мособлдума предложила разрешить регионам обязывать регоператоров закупать ремонтные материалы без посредников

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Мособлдума предложила дать право регионам обязывать регоператоров капремонта закупать материалы без посредников. Это позволит им самостоятельно делать закупки и контролировать их качество, объяснил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.

Он отметил, что федеральный документ предполагает, что компании смогут покупать материалы напрямую у производителей. Сейчас эту работу делают подрядчики и посредники.

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«Мособлдумой был поддержан проект закона. Он направлен на то, чтобы все работы проводились качественно, а также на сокращение сроков подготовки к капремонту и снижение себестоимости материалов», — сказал он.

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Коханый добавил, что важно также учитывать особенности регионов — по новому закону они смогут сами устанавливать обязанность регоператора закупать материалы централизованно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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