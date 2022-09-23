Проезд пожарной спецтехники по автодорогам без спецразрешений предложили разрешить в Мособлдуме | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 04:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Проезд пожарной спецтехники по автодорогам без спецразрешений предложили разрешить в Мособлдуме Мособлдума: пожарной технике нужно разрешить проезд по автодорогам без спецразрешений

Читать 360tv в

Московская областная дума рассмотрела законодательную инициативу о предоставлении специальной пожарной технике право проезда по автомобильным дорогам без оформления спецразрешений. Законопроект также предусматривает освобождение пожарной техники от платы за проезд по платным автодорогам.

«Для тушения лесных пожаров часто требуется тяжеловесная техника — бульдозеры, вездеходы. Для того чтобы такая техника могла проехать по дорогам, в настоящее время необходимо оформлять специальное разрешение. Это занимает много времени, а лесные пожары могут быстро распространяться, важно ликвидировать их в кратчайшие сроки», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Выдачей специальных разрешений занимаются уполномоченные органы, оформление длится до двух недель. При следовании транспорта на тушение пожара спецразрешение выдается в течение одного рабочего дня.

Реклама

Инициаторы также предложили освободить пожарную спецтехнику от платы за проезд по платным дорогам и возмещения вреда, причиняемого автодорогам. Законопроект отправлен в правительство для получения заключения.

0 0 0 0 0 0