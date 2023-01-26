26 января 2023, 14:10
Мособлдума повысила выплату ухаживающим за инвалидами жителям
На очередном заседании Мособлдумы парламентарии проголосовали за повышение фиксированного размера выплат для жителей Московской области, которые ухаживают за инвалидами. С 2018 года люди получали около 20 тысяч рублей, теперь эта сумма будет достигать почти 28 тысяч.
«Данная мера поддержки очень важна. Она позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья оставаться дома под присмотром зачастую родных и близких людей», — заявил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
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Он заявил, что уход за инвалидами считается физически и психологически сложной работой и должен оплачиваться дополнительно.
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Мособлдума
Инвалиды
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