Мособлдума подвела итоги весенней сессии

Московская областная дума провела 30 июня заключительное заседание весенней сессии.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что на деятельность думы в последние месяцы решающее влияние оказали события на Украине и беспрецедентные экономические санкции со стороны США и ЕС.

«Такие санкции не вводились против ни одной страны в истории. Поэтому мы сконцентрировались на двух вещах: поддержать наш бизнес и оказать помощь людям», — подчеркнул председатель.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что ситуация потребовала принятия целого ряда решений. Были введены дополнительные выплаты и льготы для социально незащищенных граждан и семей с детьми, меры по сохранению занятости, льготы и налоговые преференции для стимулирования импортозамещения, пониженные налоговые ставки для IT-компаний.

«Тема импортозамещения была одной из ключевых во всей нашей работе. И, конечно, Московская областная дума продолжала работать над системой региональной социальной поддержки, которая сегодня является одной из лучших в стране», — рассказал спикер Мособлдумы.

Для того чтобы наглядно представить итоги работы, создан специальный сайт: mosoblduma.info. Здесь можно найти подробную информацию обо всех итогах. За полгода Мособлдума провела 300 мероприятий и приняла 137 законов.

Игорь Брынцалов также отметил, что в летний период депутаты продолжат работу в своих избирательных округах. Они будут проводить приемы, контролировать ход строительства и ремонта социальных объектов.

Депутаты Мособлдумы вновь приступят к работе осенью текущего года. К рассмотрению в осенней сессии планируется порядка 70 вопросов, из них — около 30 проектов законов.