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    30 июня 2022, 16:29

    Мособлдума подвела итоги весенней сессии

    Анастасия Борискова

    Московская областная дума провела 30 июня заключительное заседание весенней сессии.

    Мособлдума подвела итоги весенней сессии

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что на деятельность думы в последние месяцы решающее влияние оказали события на Украине и беспрецедентные экономические санкции со стороны США и ЕС.

    «Такие санкции не вводились против ни одной страны в истории. Поэтому мы сконцентрировались на двух вещах: поддержать наш бизнес и оказать помощь людям», — подчеркнул председатель.

    Игорь Брынцалов подчеркнул, что ситуация потребовала принятия целого ряда решений. Были введены дополнительные выплаты и льготы для социально незащищенных граждан и семей с детьми, меры по сохранению занятости, льготы и налоговые преференции для стимулирования импортозамещения, пониженные налоговые ставки для IT-компаний.

    «Тема импортозамещения была одной из ключевых во всей нашей работе. И, конечно, Московская областная дума продолжала работать над системой региональной социальной поддержки, которая сегодня является одной из лучших в стране», — рассказал спикер Мособлдумы.

    Для того чтобы наглядно представить итоги работы, создан специальный сайт: mosoblduma.info. Здесь можно найти подробную информацию обо всех итогах. За полгода Мособлдума провела 300 мероприятий и приняла 137 законов.

    Игорь Брынцалов также отметил, что в летний период депутаты продолжат работу в своих избирательных округах. Они будут проводить приемы, контролировать ход строительства и ремонта социальных объектов.

    Депутаты Мособлдумы вновь приступят к работе осенью текущего года. К рассмотрению в осенней сессии планируется порядка 70 вопросов, из них — около 30 проектов законов.