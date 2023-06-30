Подмосковье 30 июня 2023, 17:53 Мособлдума подвела итоги цифровизации госуслуг

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На 59-м заседании Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал о цифровой трансформации в деятельности ведомства. Изменения коснулись ветеринарии, торговли и предоставления земельных участков.

«Раньше информация о расположении скотомогильников передавалась в бумажном виде. В год таких обращений было порядка 1,5 тысячи. Срок рассмотрения составлял 30 дней. Сейчас сервис оцифрован, достаточно подать заявку в электронном виде, услуга оказывается за час», — подчеркнул Мурашов.

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Также стало проще записаться к ветеринару. Электронную запись ввели в Подмосковье в октябре 2022 года. За это время услугой воспользовались более 17 тысяч человек.

Изменения коснулись и торговли. Так, раньше услуга по согласованию на размещение летнего кафе оказывалась более 30 дней на бумажном носителе. Теперь ее можно получить онлайн за несколько часов. Заявку на размещение мобильных точек раньше рассматривали за 70 дней, теперь же этот срок сократился до недели.

Ранее в регионе не было единого ресурса по предоставлению земельных участков. Теперь на портале госуслуг появился сервис «земля фермерам», где можно ознакомиться со всеми имеющимися участками.

Теперь ведомство планирует реорганизовать ветеринарную службу, чтобы была единая система учета, внедрить электронную услугу по предоставлению мест для нестационарных объектов торговли, а также внедрить реестр, который будет отражать процедуру по изъятию неиспользуемых сельхозземель.

После ПМЭФ-2023 подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представители компании «Росагролизинг».

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