Подмосковье 06 апреля 2023, 13:33 Мособлдума поддержала закон о присвоении статуса ветерана участникам боевых действий в Донбассе

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Поправки в закон «О ветеранах» были разработаны на основании поручения президента. Проект предлагает дать статус ветерана участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Инициативу поддержали в Мособлдуме.

Сейчас статус ветерана могут получить участники боевых действий, которые начались после 24 февраля 2022 года. По законопроекту им смогут наделять тех, кто сражался в горячих точках ранее.

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«Наши сограждане — не только жители Донбасса, но и всех регионов России, в том числе и нашей Московской области, с 2014 года сражались против украинской агрессии. В самых сложных условиях смогли отстоять свою независимость, остановить геноцид русскоязычного населения, который планировался новой киевской властью», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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