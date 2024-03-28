Подмосковье 28 марта 2024, 18:19 Мособлдума поддержала предложение присвоить Красноармейску звание города трудовой доблести Мособлдума выступила за присвоение Красноармейску высокого звания администрация городского округа Пушкинский

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Предложение присвоить Красноармейску звание города трудовой доблести поддержали в Московской областной думе. Обращение об этом направят президенту России Владимиру Путину.

«Красноармейск — город с мощной трудовой историей. Жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечили производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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Он подчеркнул, что труды поколений достойны большого уважения и признания, а также поблагодарил за поддержку этой инициативы.

В администрации городского округа обратили внимание, что достижения Красноармейска имеют большое значение не только для местных жителей, но и для истории всей страны.

администрация городского округа Пушкинский

Люди помнят трудовой подвиг работников Государственного союзного конструкторского бюро № 47. За успешное выполнение правительственных заданий по созданию новых видов боеприпасов ГСКБ-47 одним из первых НИИ и КБ оборонных отраслей было награждено орденом Ленина, указали в пресс-службе.

Сотрудники Софринского артиллерийского полигона обеспечивали испытания новых видов вооружения, занимались сборкой боеприпасов, производством военной продукции, а фабрика имени Красной Армии и Флота была единственным предприятием в текстильной промышленности СССР по снабжению Красной Армии техническими тканями.