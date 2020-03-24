    24 марта 2020, 15:33

    Мособлдума поддержала идею выплат пенсионерам во время карантина

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской областной думе поддержали инициативу губернатора региона выплатить пенсионерам по три тысячи рублей во время карантина. Андрея Воробьева наделили полномочиями по оказанию мер социальной поддержки жителям.
    Мособлдума поддержала идею выплат пенсионерам во время карантина

    Соответствующий закон приняли на 112-м внеочередном заседании. Он позволит губернатору материально поддержать население в период борьбы с распространением коронавируса.

    Мы собрали внеочередное заседание, поскольку в сегодняшних непростых условиях вопросы поддержки наших граждан не терпят отлагательств

    Игорь Брынцаловпредседатель Мособлдумы.

    Из-за рисков для здоровья, связанных с новой инфекцией, людям старшего поколения и жителям с хроническими заболеваниями порекомендовали временный режим самоизоляции. Губернатор принял решение оказать им дополнительную поддержку. Теперь ему предоставили такое полномочие законодательно.

    Накануне Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят во время домашнего карантина по три тысячи рублей. Первую половину суммы будут перечислять уже с ближайшего четверга. Вторую часть пенсионеры получат, как только период карантина завершится, то есть 14 апреля.

    Все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, жители региона смогут задать по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30. Там же операторы подскажут, как получить помощь волонтеров.