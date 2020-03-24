Мособлдума поддержала идею выплат пенсионерам во время карантина

Соответствующий закон приняли на 112-м внеочередном заседании. Он позволит губернатору материально поддержать население в период борьбы с распространением коронавируса.

Мы собрали внеочередное заседание, поскольку в сегодняшних непростых условиях вопросы поддержки наших граждан не терпят отлагательств Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

Из-за рисков для здоровья, связанных с новой инфекцией, людям старшего поколения и жителям с хроническими заболеваниями порекомендовали временный режим самоизоляции. Губернатор принял решение оказать им дополнительную поддержку. Теперь ему предоставили такое полномочие законодательно.

Накануне Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят во время домашнего карантина по три тысячи рублей. Первую половину суммы будут перечислять уже с ближайшего четверга. Вторую часть пенсионеры получат, как только период карантина завершится, то есть 14 апреля.

Все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, жители региона смогут задать по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30. Там же операторы подскажут, как получить помощь волонтеров.