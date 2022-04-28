Мособлдума поддержала идею борьбы с борщевиком на федеральном уровне

Псковская область предложила создать целевую программу по борьбе с борщевиком на федеральном уровне. Инициативу поддержал Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку.

С предложением о разработке программы выступило Псковское областное собрание депутатов. Обращение направили министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Предполагается, что целевая программа будет финансировать агрохимические и механические мероприятия.

«В Московской области мероприятия по удалению борщевика проводятся ежегодно. Однако для эффективной борьбы необходимы государственная программа и систематическая работа на федеральном уровне», — отметил председатель Комитета Сергей Керселян.

Он добавил, что реализация программы позволит освободить от сорняка значительные территории, в том числе сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов.

В 2021 году в Подмосковье обработали от борщевика более 18 тысяч гектаров земель. В бюджете региона на борьбу с этим сорняком на период с 2022 по 2024 год выделили 14 миллионов рублей в год. В этом году от сорняка планируют очистить около 20 тысяч гектаров земель. Работы начнутся в мае.