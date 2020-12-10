Мособлдума пересмотрела бюджет Подмосковья до 2022 года

Подмосковный бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов пересмотрели. В региональном парламенте уточнили его параметры в связи с пандемией коронавируса.

Мособлдума внесла изменения в соответствующий закон, сообщили в пресс-службе областного Минэкономики и финансов. Они необходимы, чтобы распределить расходы Подмосковья по приоритетам в условиях распространения COVID-10.

«Дополнительные поступления в бюджет Московской области, а также сэкономленные по результатам закупок средства распределены на актуальные для Подмосковья цели», — уточнили в ведомстве.

Доходы бюджета 2020 года увеличены с 609,2 до 629,2 миллиарда рублей. В этой части основные изменения связаны с получением дополнительных 20 миллиардов из федерального бюджета. Из них 13,4 миллиарда рублей направят на решение вопроса обманутых дольщиков. Еще 2,4 миллиарда предусмотрены на пособия безработным. На борьбу с COVID-19 и другие цели из резервного фонда правительства РФ поступит 1,9 миллиарда рублей.

Выросли и бюджетные расходы — на 22,9 миллиарда и до 761,4 миллиарда рублей. Больше всего изменилось финансирование программы «Жилище»: оно выросло на 15,2 миллиарда и теперь составляет 27,2 миллиарда рублей. Средства направят на завершение строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры.

На 7,2 миллиарда увеличили расходы по программе «Здравоохранение Подмосковья» — до 185,2 миллиарда. В них учли федеральные средства на выплаты врачам и медперсоналу, увеличили и затраты на содержание ковидных центров в связи с текущей ситуацией по заболеваемости. Общий объем расходов на COVID-19 увеличен на 2,9 миллиарда — до 53,9 миллиарда рублей.

Дополнительные 3,9 миллиарда рублей выделили на программу «Социальная защита населения Московской области». Всего на нее предусмотрели 101,9 миллиарда рублей.

Доходы фото- и видеофиксации позволили увеличить на 912 миллионов рублей траты дорожного фонда Московской области на строительство и реконструкцию дорог.

В 2020 году дефицит бюджета Подмосковья увеличился на 2,9 миллиарда рублей. Он составляет 132,2 миллиарда рублей и находится на уровне 26,3%, что соответствует всем требованиям законодательства.