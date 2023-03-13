Подмосковье 13 марта 2023, 09:48 Мособлдума перечислила направленные на развитие здравоохранения меры Unsplash

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Депутаты обсудили развитие детской медицины в Подмосковье на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Мероприятие прошло в Кашире.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие в 2024 году областной детской больницы в Красногорске. Медицинское учреждение, где будут работать лучшие специалисты со всей области, усилит систему детского здравоохранения в регионе.

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что недавно в Подмосковье был улучшен неонатальный скрининг для новорожденных. Раньше такие анализы делали по пяти маркерам, а сейчас — по 36. В муниципалитетах активно проводится ремонт детских поликлиник, строятся новые объекты.

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Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина сообщила, что сейчас в регионе работают 2260 участковых врачей-педиатров. Они обслуживают около 1,6 миллиона юных жителей.

«Укомплектованность педиатрами у нас составляет 85%, узкими специалистами — 75%. Таких в регионе трудится 794 человека», — добавила Зинатулина.

В 2023 году на обеспечение льготными рецептами жителей до 18 лет выделено 225,8 миллиона рублей. Еще 7,2 миллиона направят на лекарства для детей до трех лет и до шести лет, если ребенок из многодетной семьи.

Подмосковье продолжает помогать детям из Донбасса. Бригадой врачей, в составе которой было 24 специалиста, осуществлены профилактические осмотры 4,5 тысячи детей.

«Цель — создать комфортные условия нашим детям в больницах и поликлиниках. На сегодняшний день в медучреждениях 52 городских округов открыты 76 детских игровых комнат и 10 добрых социальных палат», — сказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова .

В рамках мероприятия было принято решение продолжать этот проект в тесном взаимодействии с Минздравом региона.