Мособлдума отправила свыше 23 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Депутаты Мособлдумы, члены фракции «Единая Россия» начали сбор гуманитарной помощи в марте, отправили грузовик с двумя тоннами полезных вещей. С тех пор жители Донбасса получили более 23 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Руководитель фракции Игорь Брынцалов рассказал, что в первую очередь груз направляли в Донецк и Луганск. Это были не только продукты и средства личной гигиены, но и оборудование для восстановления разрушенных домов. Также депутаты организовали помощь для беженцев, прибывших в Подмосковье. Их разместили в пунктах временного размещения.

«Особая поддержка необходима детям, для них готовили игрушки, книги и канцелярские товары. Совсем недавно для детей передали медикаменты и дорогостоящие лекарства», — поделился Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье работает 130 пунктов приема гуманитарной помощи. Они находятся в волонтерских и молодежных центрах и общественных палатах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ДНР отправили еще две фуры с медикаментами.