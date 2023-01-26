Подмосковье 26 января 2023, 20:23 Выставку работ 36 подмосковных фотографов открыли в Мособлдуме

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В Мособлдуме впервые открылась фотовыставка, посвященная международному фестивалю спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Она состояла из 36 работ подмосковных авторов.

Данное соревнование проходит в Московской области 12-й раз. Его организатором выступает Российский Союз Православных Единоборцев.

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«Я хочу отметить, что за годы проведения этого фестиваля в нем приняли участие порядка 35 тысяч человек, порядка 100 тысяч зрителей», — заявила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 февраля в Мытищах. Он соберет более пяти тысяч спортсменов из 50 регионов страны и 11 стран мира.

«Желаю удачи, главное — обойтись без травм и приобрести новых друзей», — пожелал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Многие работы на выставке посвящены победам атлетов с ограниченными возможностями здоровья. В местном отделении Российского Союза Православных Единоборцев таких более 100 человек.

«Все, что нужно детям с ОВЗ, — дисциплина и координация. Карате дает детям возможность передвигать свое тело в пространстве, поэтому мы стараемся их научить двигаться, быть дисциплинированными и ответственными», — отметил тренер детей с ограниченными возможностями, протоирей Кирилл Соколов.

На открытии мероприятия такие дети продемонстрировали основные приемы карате. В конце представители Мособлдумы наградили благодарственными письмами четырех тренеров Российского Союза Православных Единоборцев и еще 10 детей — дипломами за спортивные успехи.

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