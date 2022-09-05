Подмосковье 05 сентября 2022, 18:45 (обновлено: 05 сентября 2022, 20:06) Поделиться Telegram

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Viber Мособлдума откроет осеннюю сессию 8 сентября

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В повестку стартового заседания включено около двух десятков вопросов. На заседании в том числе обсудят губернаторские премии.

Московская областная дума откроет осеннюю сессию 8 сентября. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил о том, что в повестке первого заседания сессии — порядка двух десятков вопросов.

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«Мы планируем рассмотреть законопроекты об установлении губернаторских премий медицинским работникам, о сохранении региональной доплаты к пенсии для детей, получающих ее по инвалидности и по потере кормильца в период их временного трудоустройства, установлении правового статуса молодежных территориальных избирательных комиссий. Кроме того, мы планируем внести в Госдуму закинициативу об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленных местах», — отметил Брынцалов.

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Игорь Брынцалов подчеркнул, что летом велась активная подготовка к осенней сессии. За лето Мособлдума провела более 100 выездных, расширенных заседаний комитетов, круглых столов и других мероприятий.

«Несмотря на то, что официально у нас были каникулы, работа над законами не прекращалась — мы продолжили встречи с экспертами, общественными организациями, на которых обсуждали необходимые изменения и проблемы», — рассказал спикер.

Кроме того, летом депутаты следили за строительством и ремонтом социальных объектов, наводили порядок на береговых линиях акваторий Подмосковья, собирали и отправляли гуманитарную помощь жителям Донбасса, общались с представителями бизнес-сообществ. Особое внимание уделили встречам с жителями.

«Для нас были и остаются приоритетными вопросы, поступающие от жителей. За три месяца мы приняли более одной тысячи обращений от граждан и организаций, провели порядка 550 приемов в городских округах. Основная тематика обращений в адрес депутатов — это вопросы, касающиеся социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и экономики. Все это — наши ориентиры в работе на осеннюю сессию. Как и ранее, наказы наших жителей станут основой при принятии трехлетнего бюджета в декабре», — отметил председатель Мособлдумы.

На официальной странице Мособлдумы можно посмотреть онлайн-трансляцию заседания.

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