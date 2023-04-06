Подмосковье 06 апреля 2023, 13:16 Мособлдума определила кандидатуру в Молодежный парламент при Госдуме

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Депутаты Московской областной думы определились с кандидатурой для Молодежного парламента при Госдуме. Ею стала глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Решение приняли на 51-м заседании.

Молодежный парламент ГД будет состоять из 292 человек. Из них 89 — это региональные депутаты, столько же - муниципальные депутаты и еще столько же — студенты.

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«Также будет увеличена квота для молодежных организаций политических партий, представленных в Государственной Думе, — по пять от каждой», — уточнили в Мособлдуме.

Войти в Молодежный парламент может гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство другой страны. По достижении 36 лет произойдет ротация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении.

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