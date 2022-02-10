Мособлдума одобрила назначение Кротовой и Зиновьевой зампредами правительства Подмосковья

Московская областная дума единогласно поддержала назначение Анны Кротовой и Екатерины Зиновьевой заместителями председателя правительства Подмосковья. Об этом сообщили в Telegram-канале Мособлдумы.

Анна Кротова ранее занимала должность первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Екатерина Зиновьева будет совмещать работу на посту зампреда с ее нынешней должностью министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Ранее Мособлдума также единогласно поддержала назначение Ирины Каклюгиной вице-губернатором Подмосковья и согласовала кандидатуру Светланы Стригунковой на пост первого заместителя председателя правительства.

Кандидатуры были внесены на рассмотрение в Мособлдуму губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона объявил о планируемых кадровых перестановках в понедельник, 7 февраля.