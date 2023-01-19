Подмосковье 19 января 2023, 11:46 Мособлдума обозначила приоритеты в работе на первый квартал 2023 года Unsplash

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Первое заседание весенней сессии провела Мособлдума и обозначила приоритетные направления работы на первый квартал 2023 года. В их числе поддержка бизнеса и участников СВО.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что основная часть работы депутатов будет сосредоточена на выполнении наказов избирателей. При этом самые важные законопроекты будут связаны с системой социальных гарантий, поддержкой подмосковных производителей и импортозамещением.

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«Кроме этого, приоритет нашей работы — обеспечить всю необходимую поддержку участникам СВО и их семьям. Это касается и законодательной деятельности, и индивидуальной работы», — добавил Брынцалов.

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В январе губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье уделит особое внимание дольщикам в 2023 году. Также в регионе будут продолжены программы поддержки врачей и учителей.