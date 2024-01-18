Подмосковье 18 января 2024, 14:22 Мособлдума обозначила планы работы на первый квартал 2024 года

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Мособлдума открыла первое заседание весенней сессии. О планах работы рассказал председатель Игорь Брынцалов. Среди них — модернизация системы ЖКХ, поддержка участников СВО и многие другие.

Брынцалов отметил, что одна из важнейших задач — проведение работ по модернизации систем ЖКХ региона. Он напомнил, что 2024 год начался с аварий, которые фиксировались в разных городских округах. Сейчас депутаты вместе с главами муниципалитетов инспектируют котельные, чтобы решить проблемы.

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«В весенней сессии мы детально обсудим проблемы, из-за которых жители ряда округов столкнулись с низкими температурами или отсутствием отопления в своих квартирах, и, совместно с Правительством региона, внесем в нашу программу модернизации инфраструктуры ЖКХ необходимые изменения», — подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, одной из приоритетных задач остается поддержка участников СВО и их семей. За два года удалось создать серьезную систему помощи бойцам.

«Мы не только один из первых регионов, который начал внедрять свои дополнительные меры и льготы. Наши инициативы также были учтены на федеральном уровне и вошли в Единый стандарт региональных мер поддержки», — указал Брынцалов.

Еще одно не менее важное направление работы — поддержка материнства и детства. 2024 год был объявлен годом семьи по указы президента России Владимира Путина.

«Также мы в передовиках по количеству региональных мер поддержки для многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Важно провести мониторинг законодательства, понять, что мы ещё можем сделать», — подытожил спикер Мособлдумы.

Среди других задач, отмеченных Брынцаловым, развитие и строительство дорог, медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, предоставление налоговых льгот инвесторам и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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