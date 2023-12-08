Подмосковье 08 декабря 2023, 13:22 Мособлдума назвала средние зарплаты педагогов в детских садах и школах в 2024 году Наталья Николаева

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Депутаты Мособлдумы приняли закон о финансовом обеспечении гарантий реализации прав на получение дошкольного, начального, основного и среднего образования в Подмосковье за счет средств регионального бюджета в 2024 году. Субвенции муниципалитетам составят 136,9 миллиарда рублей.

Прогнозируемая численность обучающихся в 2024 году составит 1,5 миллиона человек, а количество классных руководителей — 38,8 тысячи.

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С 1 января оплата труда педагогов повысится на 6,8%. Средняя прогнозируемая зарплата в детских садах составит 68 тысяч рублей, а в школах — 79 тысяч рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что важным нововведением станет дополнительная поддержка образовательных комплексов, у которых есть здания в сельской местности. Для них будет применяться повышающий коэффициент при расчете лимитов финансирования.

Также был принят закон о методике расчета субвенций на образование в частных садиках и школах. В 2024 году на финансовое обеспечение этих образовательных учреждений направят 4,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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