Подмосковье 21 марта 2023, 17:25 Мособлдума назвала преимущества нового онлайн-сервиса для будущих мам

Читать 360tv в

Новый онлайн-сервис для будущих мам заработал в Подмосковье. Он содержит информацию о родах, планировании беременности, ЭКО и многое другое.

Как напомнили в Мособлдуме, будущим родителям также доступны телемедицинские консультации. На онлайн-приемах они могут пообщаться с психологом, пройти подготовку к рождению ребенка и познакомиться с принимающим роды врачом.

Реклама

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал, что мерам поддержки будущих матерей уделяют большое внимание.

Реклама

«Задача правительства области и Мособлдумы сделать все, чтобы каждая мама в Подмосковье чувствовала себя спокойно и уверенно. Год от года в регионе вводятся новые меры поддержки, повышается качество медицинской и социальной помощи, активно строятся современные перинатальные центры», — добавил он.

Так, мамы могут рассчитывать на выплату на питание, подарочный набор новорожденного, единовременное пособие и другие меры поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».