30 июня 2023, 17:58
Мособлдума назвала количество живущих в Подмосковье ветеранов боевых действий
День ветеранов боевых действий отметят в Подмосковье 1 июля. Памятную дату установили в прошлом году. Сейчас на территории региона проживают почти 74 тысячи человек, побывавших в горячих точках.
Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, этот день призван увековечить память тех, кто воевал за страну. Некоторые из них продолжают выполнять боевые задачи зоне СВО.
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«Сегодня в Московской области проживают более 73 тысяч ветеранов боевых действий, которые мужественно выполняли благородную миссию, защищая свободу и жизни мирных граждан. Их верность долгу и чести служат примером для нашей молодежи», — сказал он.
Для ветеранов боевых действий в Подмосковье действует ряд мер поддержки. Они могут рассчитывать на бесплатный проезд на наземном транспорте, участвовать в программе социальной газификации и получить другие льготы.
Дополнительные меры поддержки также ввели для участников СВО их семей. Они могут устроить детей в детские сады без очереди, получить бесплатное школьное питание, направление в пансионат, пройти профобучение для поиска работы и рассчитывать на другую поддержку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей бойцов СВО в летнем лагере. «Литвиново» в Наро-Фоминске приняло уже около 300 ребят.
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