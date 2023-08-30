Подмосковье 30 августа 2023, 10:55 Мособлдума назвала число льготников с бесплатным проездом в транспорте Подмосковья Unsplash

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Более 2 млн жителей Подмосковья пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. В Мособлдуме рассказали, кто имеет право на льготы, а также о нововведении — соцкартах для сирот.

«Важно и то, что наш регион также предоставляет бесплатный проезд и в соседнем субъекте — в городе Москве. Наши льготники могут свободно перемещаться между двумя регионами, не беспокоясь о стоимости проезда», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Школьники и студенты могут экономить от 50 до 99% при оплате проезда картой «Стрелка». Важное нововведение в Московской области затронет детей-сирот. С сентября они смогут получить соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье.

В Мособлдуме также назвали категории граждан, которые имеют право на льготный проезд. К ним относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды первой, второй и третьей групп, дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца и другие. Оформить социальную карту можно в МФЦ и на региональном портале госуслуг.

«Транспортная система Подмосковья постоянно развивается. Регулярно обновляется автобусный парк, появляются новые маршруты. Безусловно, значимым для нашего региона событием стал запуск МЦД-3, на котором за неделю после запуска пассажиры совершили более двух миллионов поездок, что говорит о востребованности маршрута», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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