Подмосковье 08 июня 2023, 12:01 Мособлдума назначила дату проведения выборов губернатора Подмосковья

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Единый день голосования пройдет в Подмосковье 10 сентября. Такое постановление приняла Мособлдума входе 57-го заседания. На нем выберут губернатора Московской области и депутатов в органы местного самоуправления.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут с 8 по 10 сентября. Кроме того, в регионе выберут депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу и более 200 — в органы местного самоуправления. По словам председателя ведомства Игоря Брынцалова, выдвижение кандидатов на пост главы региона начнется после официального опубликования решения о назначении выборов.

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В течение 20 дней после публикации кандидат должен представить в Избирательную комиссию решение партии о его выдвижении. Ему нужно будет предоставить ряд документов и пройти фильтр, собрав 90 подписей муниципальных депутатов. Голосование пройдет в электронном виде, а также классическим способом — при помощи бумажных бюллетеней.

«Мы ожидаем, что явка будет достаточно высокой, благодаря новым технологиям, в выборный процесс активно вовлекается молодежь. Всего в Московской области насчитывается порядка шести миллионов избирателей», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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