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    23 декабря 2021, 19:17

    Мособлдума направит ряд предложений к федеральному законопроекту о QR-кодах

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Мособлдума направит предложения к федеральному законопроекту, который вводит ограничения в связи с распространением коронавируса — в частности, QR-коды. Об этом рассказал на 12-м заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Законопроект обсуждался в ходе общественных обсуждений Мособлдумы. Тогда мы поддержали общую концепцию документа. Этот вопрос имеет социальную важность, все уровни власти должны обеспечить все необходимое, чтобы сохранить жизни и здоровье наших граждан», — сказал Игорь Брынцалов.

    Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, при рассмотрении проекта закона Госдумой в первом чтении большинство предложений Мособлдумы были озвучены и учтены.

    Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении Мособлдума направит следующие предложения:

    • Учесть интересы граждан, которые переболели бессимптомно — они также должны получить QR-код;
    • расширить перечень организаций, которые будут доступны без QR-кода, в частности, МФЦ и религиозные;
    • усовершенствовать порядок выдачи документов военнослужащим;
    • при выдаче QR-кода не должен быть важен уровень антител, главное, чтобы они были в принципе;
    • QR-код может быть как в электронном виде, так и на бумажном носителе;
    • уточнить порядок получения кода лицами, которые привились зарубежными вакцинами, или имеющим медотвод.

    Ранее сообщалось, что в Москве возбудили около 80 уголовных дел по факту использования фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации.