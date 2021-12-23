Мособлдума направит ряд предложений к федеральному законопроекту о QR-кодах

Мособлдума направит предложения к федеральному законопроекту, который вводит ограничения в связи с распространением коронавируса — в частности, QR-коды. Об этом рассказал на 12-м заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Законопроект обсуждался в ходе общественных обсуждений Мособлдумы. Тогда мы поддержали общую концепцию документа. Этот вопрос имеет социальную важность, все уровни власти должны обеспечить все необходимое, чтобы сохранить жизни и здоровье наших граждан», — сказал Игорь Брынцалов.

Как сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, при рассмотрении проекта закона Госдумой в первом чтении большинство предложений Мособлдумы были озвучены и учтены.

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении Мособлдума направит следующие предложения:

Учесть интересы граждан, которые переболели бессимптомно — они также должны получить QR-код;

расширить перечень организаций, которые будут доступны без QR-кода, в частности, МФЦ и религиозные;

усовершенствовать порядок выдачи документов военнослужащим;

при выдаче QR-кода не должен быть важен уровень антител, главное, чтобы они были в принципе;

QR-код может быть как в электронном виде, так и на бумажном носителе;

уточнить порядок получения кода лицами, которые привились зарубежными вакцинами, или имеющим медотвод.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили около 80 уголовных дел по факту использования фейковых QR-кодов и сертификатов о вакцинации.