12 сентября 2023, 10:54
Мособлдума напомнила работодателям о помощи с трудоустройством инвалидов
Подмосковные работодатели заключили 16 договоров на аренду 64 рабочих мест для инвалидов для выполнения квоты. Там они смогут получить комфортные условия труда.
Как рассказал председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев, по закону работодатели могут арендовать места для инвалидов для выполнения квоты в другой организации, если они не могут создать для них комфортные условия.
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«Таким образом, работодатель может избежать больших затрат на создание рабочего места. Он арендует место, выполняет закон о квотировании, а нанятый человек работает в комфортных, созданных для него условиях, и при этом получает зарплату за счет работодателя», — объяснил он.
Такие места в Подмосковье предоставляет Центр социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». Сейчас там трудятся работники «Мособлэнерго», выпускники Сергиево-Посадского социально-экономического техникума по специальности швея и другие специалисты.
«Выпускники колледжа стали приходить к нам и просить устроить их на работу. Другие организации, особенно коммерческие, не принимают их на работу. Это связано с тем, что у наших работников есть индивидуальная программа реабилитации, где указано, сколько часов в день они могут работать, какое им нужно рабочее место, а для предпринимателей это сложно», — рассказала директор учреждения Елена Брюшинина.
Она добавила, что в будущем центр создаст условия для работы еще 30 человек.
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Мособлдума
Инвалиды
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