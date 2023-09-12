Подмосковье 12 сентября 2023, 10:54 Мособлдума напомнила работодателям о помощи с трудоустройством инвалидов

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Подмосковные работодатели заключили 16 договоров на аренду 64 рабочих мест для инвалидов для выполнения квоты. Там они смогут получить комфортные условия труда.

Как рассказал председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев, по закону работодатели могут арендовать места для инвалидов для выполнения квоты в другой организации, если они не могут создать для них комфортные условия.

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«Таким образом, работодатель может избежать больших затрат на создание рабочего места. Он арендует место, выполняет закон о квотировании, а нанятый человек работает в комфортных, созданных для него условиях, и при этом получает зарплату за счет работодателя», — объяснил он.

Такие места в Подмосковье предоставляет Центр социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». Сейчас там трудятся работники «Мособлэнерго», выпускники Сергиево-Посадского социально-экономического техникума по специальности швея и другие специалисты.

«Выпускники колледжа стали приходить к нам и просить устроить их на работу. Другие организации, особенно коммерческие, не принимают их на работу. Это связано с тем, что у наших работников есть индивидуальная программа реабилитации, где указано, сколько часов в день они могут работать, какое им нужно рабочее место, а для предпринимателей это сложно», — рассказала директор учреждения Елена Брюшинина.

Она добавила, что в будущем центр создаст условия для работы еще 30 человек.

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