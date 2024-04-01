Подмосковье 01 апреля 2024, 11:04 Мособлдума напомнила о мерах поддержки первоклассников Медиасток.рф

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Запись детей в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля. Для будущих школьников в регионе действуют меры поддержки, о них жителям напомнили в Мособлдуме.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, для первоклассников подготовят подарочные наборы к началу учебного года. Их получат около четырех тысяч ребят. Кроме того, выплаты на покупку школьнокй формы получат около 100 тысяч многодетных семей.

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«В школах Московской области в настоящее время обучается 1,8 миллиона школьников, из них 120 тысяч первоклассников. Мы ожидаем, что в новом учебном году количество первоклашек может быть свыше 120 тысяч», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В многодетной семье на обучающегося ребенка предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей. В прошлом году в Мособлдуме также установили ежегодную выплату для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Они дополнительно получают семь тысяч.

Воспитывающим ребенка-инвалида положена еще одна мера поддержки — ежегодная выплата в размере 13 тысяч рублей.

Все льготы предоставляют проактивно. Подавать заявление нужно только тем, кто переехал в Подмосковье недавно.

Записать ребенка в первый класс по месту регистрации можно с 1 апреля до 30 июня. Подать документы в школу не по прописке можно будет после 6 июля. Сделать это можно через «Госуслуги».

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