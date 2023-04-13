Подмосковье 13 апреля 2023, 12:43 Мособлдума: налоговые льготы для водителей электрокаров продлили до 2027 года Пресс-служба администрации городского округа Химки

Читать 360tv в

Мособлдума освободила владельцев электрокаров от уплаты транспортных налогов еще на три года, до 2027-го. Также они смогут бесплатно передвигаться по некоторым трассам Подмосковья.

Льготы для любителей электрокаров продлили до 2027 года. Впервые Мособлдума установила закон об освобождении от налогов для владельцев экотранспорта в 2016 году.

Реклама

«С 2020 года и по сегодняшний день количество электромобилей в Московской области выросло и сейчас составляет 1180, что говорит о востребованности и актуальности данной льготы», — рассказал депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Также с 1 апреля 2023 года водители экотранспорта получили право на бесплатный проезд по следующим федеральным трассам: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-12 (Москва — Нижний Новгород — Казань), М-4 «Дон» и М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Льготы приняты в рамках эксперимента и продлятся до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил устранить лужи на дорогах перед началом ремонта ям.