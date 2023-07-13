Подмосковье 13 июля 2023, 13:14 Мособлдума наградила сотрудников «Метровагонмаша» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудников «Метровагонмаша» в Мытищах наградили за добросовестный труд. Они получили благодарственные письма и грамоты от Московской областной думы.

Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов и председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов вручили работникам награды Московской областной думы. Пять сотрудников предприятия получили благодарственные письма и почетные грамоты за добросовестный труд и высокий профессионализм.

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