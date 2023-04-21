Подмосковье 21 апреля 2023, 17:10 Мособлдума наградила победителей конкурса «Лучший ТОС Подмосковья»

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Конкурс «Лучший ТОС Подмосковья» проходил с 3 марта по 3 апреля. Мероприятия приурочили к 30-летию Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, конкурс направлен на популяризацию деятельности территориального общественного самоуправления, а также повышение эффективности их деятельности.

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Всего в конкурсе приняли участие 20 проектов. В День местного самоуправления Мособлдума подвела итоги: лучшими стали девять коллективов из восьми городских округов.

«В настоящее время на территории Московской области официально зарегистрировано 178 ТОСов. Это небольшое количество по сравнению с их общим числом в России. Эту ситуацию нужно исправлять», — отметил Брынцалов.

В номинации «ТОС — территория комфортного проживания» первое место занял коллектив из Мытищ, второе — из Истры, третье — из Луховиц. Победителями номинации «ТОС и преемственность поколений» стали представители Ленинского округа, второе место досталось коллективу из Красногорска, третье — из Мытищ. В номинации «ТОС и спорт рядом» лучшими стали самоуправления из Каширы, Подольска и Чехова.

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