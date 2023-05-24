Подмосковье 24 мая 2023, 12:15 Мособлдума и Общественная палата Подмосковья наметили план совместной работы

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Подмосковные депутаты и представители Общественной палаты провели совместное совещание, где обсудили дальнейшее взаимодействие. Задача, которую поставили участники мероприятия, — развивать эффективное гражданское общество в регионе.

Весной Общественную палату Подмосковья наделили правом законодательной инициативы.

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«Это было абсолютно верное и своевременное решение, учитывая, насколько активно идет работа по самым приоритетным направлениям. Это и сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, и поддержка семей наших военнослужащих», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Общественники выступают с важными инициативами в сферах экологии, здравоохранения, транспорта и других. Представители палаты знают, как обстоит ситуация на местах, поэтому могут вносить действительно важные предложения, способные изменить жизнь в Подмосковье к лучшему.

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов отметил, что 15 мая Мособлдума провела семинар по законотворчеству, который оказался полезным и важным.

«Именно с этого семинара, я считаю, и началась наша совместная работа в части законотворчества», — отметил он и поблагодарил Мособлдуму за оказанное доверие.

«Приятно, что работа идет межведомственная: с одной стороны, есть инициатива Общественной палаты, с другой — компетентное видение правительства Подмосковья и опыт законотворчества Мособлдумы. Наша общая задача сейчас — сохранить этот темп и быть в коммуникации», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменения в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.