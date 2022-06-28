Мособлдума и «Авангард» договорились вместе воспитывать юных патриотов

26 июня открылись курсы начальной военной подготовки для 586 старшеклассников из 25 городских округов Подмосковья. В течение пяти дней ребята будут изучать военно-учетные специальности под руководством высококвалифицированных педагогов и инструкторов.

«В течение года центр принимает свыше 30 тысяч курсантов. И неудивительно, что это место настолько популярно. За короткий срок ребята получают ценные знания и навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни. Кроме того, они становятся сильнее и смелее, учатся работать в команде. Но главное — они воспитываются здесь как истинные патриоты», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Он посетил Центр «Авангард», расположенный на территории парка «Патриот» в Одинцовском округе и поздравил вновь прибывших курсантов с началом смены.

Источник фото: телеканал «360»

В «Авангард» входит четыре кластера. Игорь Брынцалов осмотрел столовую, где для курсантов предусмотрено сбалансированное пятиразовое питание. Далее спикер посетил спортивный комплекс «Тайфун».

«Спортивный кластер современный, оснащен всем необходимым инвентарём для всестороннего физического развития и поддержания формы. Здорово, что есть возможность заниматься спортом и на открытом воздухе, когда погода позволяет — на спортплощадках или уличных тренажерах», — отметил Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

На территории расположены три жилых корпуса с комнатами отдыха, помещениями для сушки одежды и обуви и зонами приема пищи. Номера здесь рассчитаны на четырех человек и в каждом есть свой санузел и душ. Игорь Брынцалов отметил, что условия для ребят созданы комфортные.

Гостей учебного корпуса «Пульсар» встречает робот «Ира». Она может дать ответ практически на любой вопрос. Кроме того, она следит за успеваемостью ребят, рассказывает о преподавателях и занятиях.

Участники встречи прошли также по учебным классам. Педагоги центра отмечают, что у ребят особенно популярны курсы на тренажерах-симуляторах по управлению грузовой техникой и прыжкам с парашютом. Не менее популярны занятия по огневой подготовке в пневматическом и мультимедийном тирах.

В центре проводят также развлекательные программы. Здесь проходят встречи с известными личностями и политическими деятелями в рамках проекта «Обратная сторона звезды». Выступил здесь и Игорь Брынцалов. Он с удовольствием ответил на все интересующие ребят вопросы. Спикер Мособлдумы рассказал о том, как стал председателем, как проводит свободное время, какие фильмы любит смотреть и как планирует свой день.

В гостях у «Авангарда» Мособлдума подписала соглашения о сотрудничестве с центром, в рамках которого планируется совместное:

• проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи;

• создание рабочих групп для разработки законодательных инициатив;

• обмен опытом и проведение консультаций по актуальным вопросам.

«Мы готовы работать с новыми политическими кадрами, а также здесь, на территории Центра, проводить мероприятия Мособлдумы и Молодежного парламента Московской области», — отметила директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Сегодня «Авангард» — это уникальная и передовая площадка, у которой множество планов развития. В сентябре планируется открытие двух новых корпусов для проживания детей и взрослых суммарно на 500 мест.

«Также мы разрабатываем новые игровые программы и методики. В планах -расширение и тренажерного ряда, чтобы ребята могли себя почувствовать не только десантниками, но и примерить на себя образ последнего героя и поучаствовать в тесте на выживание. Или, например, стать капитаном дальнего плавания», — сказала Дарья Борисова.