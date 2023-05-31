Подмосковье 31 мая 2023, 20:07 Мособлархитектура разработала рекомендации типовых интерьеров детских садов в Подмосковье

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Мособлархитектура разработала методические рекомендации по созданию типовых интерьеров детских садов. Об этом в эфире программы «Область перемен» сообщила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. Другие гости — депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и сотрудник «НИКИ детства Минздрава МО» Екатерина Никонова — рассказали об экофестивале в усадьбе Гребнево и борьбе с аллергией и астмой в регионе.

Единые стандарты по оформлению детсадов в Подмосковье

Сейчас школы возводят практически в каждом городском округе Московской области. Например, сейчас в Лобне строят учебное заведение на 2,2 тысячи мест.

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Недавно Мособлархитектура разработала методические рекомендации по созданию типовых интерьеров детских садов. Есть и оригинальные решения. Например, в Одинцове построили круглый детский сад. Подмосковные архитекторы при проектировании образовательных учреждений опираются на мировой опыт, но есть и свои идеи.

«Все школы нового типа построены вокруг многофункциональных трансформируемых пространств. Школа так становится вторым домом, а не только местом для обучения», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Экофестиваль в усадьбе Гребнево

Экологическому просвещению в Московской области уделяют особое внимание. Недавно в усадьбе Гребнево в Щелкове прошел экологический фестиваль, его организатор — Московская областная дума. Основательно подошло к участию в мероприятии и министерство экологии Подмосковья.

«Юбилейный год для Мособлдумы, мы выбрали в честь праздника тему экологии. Мы планируем по итогам этой работы осенью внести законопроект, который определит порядок экологического образования, воспитания и просвещения», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, экологии и природопользованию Владимир Шапкин.

Борьба с аллергией и астмой в Подмосковье

День борьбы с астмой и аллергией отмечают в мире 30 мая. Часто эти заболевания упоминаются в одной связке. Как правило, астмой или аллергией страдают жители крупных мегаполисов и развитых стран. Есть разные виды астмы, например, аллергенная, неаллергенная или инфекционная.

Подмосковные врачи используют современные способы диагностики и лечения бронхиальной астмы.

«Мы живем в 21-м веке, и аллергия является одним из ведущих заболеваний, в том числе среди детей. Мы часто спрашиваем пациентов о наличии аллергии, это нам помогает понять и составить прогноз, может ли это привести к каким-либо последствиям», — сообщила заведующая отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава МО» Екатерина Никонова.

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