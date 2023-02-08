Подмосковье 08 февраля 2023, 14:22 Мособлархитектура разработала рекомендации по строительству нежилых объектов

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Мособлархитектура разработала методические рекомендации по подготовке архитектурных решений объектов нежилого назначения. Пособие включает ряд правил, которые следует соблюдать при формировании архитектурно-градостроительного облика.

«Мы разработали методические рекомендации по подготовке архитектурного облика объектов нежилого назначения, которые востребованы на сегодня бизнесом — это объекты площадью до 1,5 тысячи квадратных метров и более различного назначения: промышленные, складские, торгово-развлекательные, дорожный сервис и так далее», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Методические рекомендации не только содержат примеры качественных проектных решений, но и советы по применению колористической палитры и отделочных материалов на фасадах. Пособие создано для архитекторов, проектировщиков и застройщиков, работающих на территории Подмосковья. Так, в рекомендациях идет речь об обустройстве входа в здание с уровня земли и его акцентное выделение, разработке кровли, обязательном использовании износостойких материалов цоколя будущего здания и многом другом.

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«Всего в сборник вошло более пятидесяти проектов, как планируемых, так и уже реализованных в регионе», — сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ознакомиться с методическими рекомендациями для объектов нежилого назначения можно по ссылке.

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