Подмосковье 21 июля 2023, 12:34 Мособлархитектура разработала интерьер школы с IT-уклоном в Реутове Мособлархитектура

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Мособлархитектура разработала и согласовала интерьер общеобразовательной школы с IT-уклоном в микрорайоне 10а в Реутове. Проект реализуют до конца 2024 года.

Для учащихся обустроят учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, спортивные залы, столовую и медблок. Для начальной и основной школ организуют раздельные входные группы.

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«Дизайн интерьеров выполнен в лаконичном современном стиле, где много света и ярких акцентов. Проект разработан на основе утвержденных весной этого года методических рекомендаций по созданию интерьеров школ», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Интерьер школы будет выполнен в белых и пастельных тонах, напольное покрытие — керамогранит в сером оттенке и мармолеум в пудровом. Акцентами станут витражные элементы на лестнице, дверях и перегородках. В учебных классах появится светлая мебель.

Согласно проекту, отделка актового зала на 400 мест решена в сливовых оттенках, стены декорируются панелями цвета светлого дерева — вяза, а мебель выполнена в сиреневых тонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии технолицея в Истре. Школа будет рассчитана на 960 мест, при ней будет работать детский сад на 320 воспитанников.

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