Подмосковье 07 августа 2023, 15:31 Мособлархитектура разработала интерьер для стационаров в Подмосковье мособлархитектура

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Мособлархитектура разработала требования по оформлению внутренних интерьеров стационаров. Их применят во время капремонта больниц в Одинцове, Можайске и Клину. Работы запланировали на 2024 год.

В приемные отделения внедрят навигационную систему по принципу «Триаж». Согласно ей, пациентов распределят на группы в зависимости от состояния и срочности медпомощи. Красная зона предназначается для пациентов в тяжелом состоянии, желтая — для клинически стабильных пациентов, но имеющих риск ухудшения состояния, а зеленая — для пациентов в удовлетворительном состоянии.

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«Очень важно, чтобы пациенты, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, максимально быстро оказывались в операционной. Именно для этого мы внедряем систему „Триаж“ в наши медицинские организации», — сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Подмосковные стационары будут оформлены в едином стиле и приобретут узнаваемость. Свод требований позволит обеспечить доступность, комфорт и безопасность при организации оказания медицинской помощи жителям региона», — заявил министр по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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