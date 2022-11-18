18 ноября 2022, 16:02
Мособлархитектура подписала соглашение о сотрудничестве с МАРХИ
Шестой форум проектировщиков Подмосковья открылся церемонией подписания соглашения о сотрудничестве Мособлархитектуры и ведущего архитектурного вуза страны МАРХИ. Совместно они будут развивать индустрию и продвигать научные исследования.
Участниками церемонии стали главный архитектор региона Александра Кузьмина и ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.
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«Это соглашение — важное для Московской области событие. Ещё один кирпичик в будущее», — отметила Александра Кузьмина.
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По соглашениям МРАХИ и Мособлархитектура будут совершенствовать нормативно-правовую и нормативно-техническую базу в области проектирования, готовить квалифицированных специалистов, продвигать в Подмосковье научные исследования и поддерживать образовательные проекты.
Подробнее о форуме можно узнать на сайте.
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Строительство
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