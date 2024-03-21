Подмосковье 21 марта 2024, 17:30 Мособлархитектура поделилась советами по согласованию перепланировки Unsplash

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Жителям Московской области напоминают, что перепланировкой считается любая работа, результат которой отражается в техническом паспорте помещения. Мособлархитектура напоминает, что в Подмосковье переустройство квартиры необходимо согласовывать с администрацией округа.

Согласовать перепланировку можно онлайн на региональном портале госуслуг. Услуга состоит из двух этапов и предназначена для собственников или арендаторов квартир и нежилых помещений.

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«Работа по переделке жилой или нежилой площади должна начинаться с согласования перепланировки. Перепланировка — это возможность сделать жилье более комфортным, а нежилое помещение, например, магазин, аптеку, салон красоты в многоквартирном доме — максимально эффективным и эргономичным», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура напоминает, чтобы получить согласование по перепланировке, необходимо разработать проект. Он должен включать планировочные, архитектурные, а также конструктивные решения, расчеты. Помимо этого, потребуется технический паспорт помещения.

Жителям Подмосковья также потребуется подтвердить завершение работ по переустройству помещения. После проведения перепланировки квартиру проверят представители администрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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