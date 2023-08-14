Подмосковье 14 августа 2023, 13:46 Мособлархитектура назвала топ-3 округа Подмосковья по числу присвоенных постройкам адресов мособлархитектура

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С начала года в Подмосковье присвоили 112 тысяч адресов объектам недвижимости. По данным Мособлархитектуры, лидерами стали Раменский, Домодедовский и Одинцовский округа.

«С начала 2023 года в Подмосковье объектам недвижимости присвоено 112 тысяч адресов, из них 55% — зданиям, строениям и сооружениям, 42% — земельным участкам, 3% — помещениям и машино-местам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений выросло на 20%», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Услугу по присвоению адреса можно получить на региональном портале. Она доступна как физическим, так и юридическим лицам. Получить адрес можно бесплатно и онлайн за десять рабочих дней.

Кроме того, с начала года в Подмосковье присвоили наименования для 426 улиц, самыми популярными стали: Цветочная, Лесная, Солнечная, Садовая и Земляничная.

Проверить, присваивался ли адрес объекту, жители Подмосковья могут на сайте.

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