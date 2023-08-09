Подмосковье 09 августа 2023, 14:52 Мособлархитектура напомнила правила строительства домов на земельных участках в транспортных коридорах МТДИ Московской области

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В Московской области запланированы мероприятия по модернизации и строительству объектов транспорта федерального и регионального значения. На этом фоне в Подмосковье определили транспортные коридоры, устанавливающие ограничения по использованию земельных участков в их границах. В Мособлархитектуре рассказали о действиях, которые необходимо предпринять, если земля жителей оказалась на данной территории.

Определить возможность размещения объекта в границах транспортного коридора и узнать, какая градостроительная документация необходима для дальнейшего строительства, можно на портале госуслуг. Услугу предоставят в течение 28 рабочих дней, а результат поступит заявителю в личный кабинет.

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Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко заявил, что с начала текущего года по указанной услуге поступило около 700 заявлений, большую часть из которых рассмотрели положительно. По его словам, это положительно повлияет на инвестиционный климат в регионе, так как чаще всего за услугой обращаются правообладатели земельных участков, на которых строятся объекты придорожного сервиса, торговые и складские комплексы, создающие новые рабочие места.

Сервис «Градпроработка-онлайн» позволит проверить, попадает ли земельный участок в зоны планируемого развития транспортных инфраструктур. Для этого необходимо лишь ввести его кадастровый номер в поисковой строке сервиса.

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