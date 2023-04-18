Подмосковье 18 апреля 2023, 12:16 Мособлархитектура напомнила этапы и правила согласования перепланировки помещений

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В Подмосковье перепланировка любого помещения в многоквартирном доме должна быть согласована с администрацией округа. Сделать это можно бесплатно в электронном виде на «Госуслугах».

Согласно Жилищному кодексу России, любая работа, результат которой отражается в техпаспорте помещения, является переустройством или перепланировкой.

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«Перепланировка — это возможность сделать жилье более комфортным, а нежилое помещение, например магазин, аптеку, салон красоты в многоквартирном доме — максимально эффективным. Главное условие при проведении работ — безопасность и соблюдение всех норм и технических требований», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Только за первый квартал 2023 года за согласованием перепланировки обратились около 2,5 тысячи жителей региона. Самыми популярными работами при перепланировке квартир в Московской области являются объединение комнаты с негазифицированной кухней, увеличение жилой комнаты за счет части прихожей или кладовой, а также объединение санузла.

В Мособлархитектуре напомнили, что при перепланировке первым этапом является получение согласования на проведение работ. Проект должен быть выполнен специализированной организацией — членом СРО. После подготовки комплекта документов необходимо направить электронное заявление о согласовании перепланировки на портал госуслуг.

На втором этапе заявитель получает акт регистрации и уведомляет об этом администрацию округа. После этого сотрудники администрации проверят, соответствует ли перепланировка согласованному проекту, и заявитель получит соответствующий акт. Затем необходимо подготовить технический план помещения и зарегистрировать перепланировку в МФЦ. Регистрация займет пять рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года.

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